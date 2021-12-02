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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantıdan sonra konuştu! "Artık umutluyuz"

Ağaoğlu toplantıdan sonra konuştu! Artık umutluyuz
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği temsilcileri, dün bir araya geldi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantının ardından yapmış olduğu açıklamada, "Bu toplantıda detaylı olarak kendisinin süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. Tüm kulüplerden teker teker tüm sıkıntılar ve çözüm önerilerini dinledi. Bu ortak çalışma grubunun çalışmaları devam edecek. " dedi.

Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği temsilcileri, dün bir araya geldi. Fotoma'ın derlediği habere göre Hakemlik sisteminin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında yapılan toplantının ardından basının karşısına çıkan Kulüpler Birliği Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görüşmenin detaylarını anlattı. İşte Ağaoğlu'nun öne çıkan sözleri: "Kulüpler Birliği 3 aydır TFF ve MHK ile ortaklaşa çalışma yürütüyor. Federasyon, David Elleray de danışman olarak anlaşma imzaladı. Elleray geçtiğimiz ay sıkıntıları detayları anlatan raporları istemişti ve ön değerlendirme yaptı."Bu toplantıda detaylı olarak kendisinin süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. Tüm kulüplerden teker teker tüm sıkıntılar ve çözüm önerilerini dinledi. Bu ortak çalışma grubunun çalışmaları devam edecek. Bu konuda Federasyon Başkanımız da tüm kulüplerimizle aynı görüşü paylaştığını dile getirdi. Her tarafta aynı iradeyi görmek bu problemlerin çok kısa sürede çözüleceği konusunda bizi umutlandırdı. İlk yarının sonuna kadar çalışmaların selameti açısından 14 kulüp prensip kararı alıp, 'konuşmayacağız' dedik. Diğer 6 kulüp o toplantıda yoktu. Bu Kulüpler Birliği kararı değil prensip kararı. Buna uymak istemeyen olabilir."
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