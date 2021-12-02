02 Aralık 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantıdan sonra konuştu! "Artık umutluyuz"
Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği temsilcileri, dün bir araya geldi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantının ardından yapmış olduğu açıklamada, "Bu toplantıda detaylı olarak kendisinin süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. Tüm kulüplerden teker teker tüm sıkıntılar ve çözüm önerilerini dinledi. Bu ortak çalışma grubunun çalışmaları devam edecek. " dedi.
Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği temsilcileri, dün bir araya geldi. Fotoma'ın derlediği habere göre Hakemlik sisteminin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında yapılan toplantının ardından basının karşısına çıkan Kulüpler Birliği Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görüşmenin detaylarını anlattı. İşte Ağaoğlu'nun öne çıkan sözleri: "Kulüpler Birliği 3 aydır TFF ve MHK ile ortaklaşa çalışma yürütüyor. Federasyon, David Elleray de danışman olarak anlaşma imzaladı. Elleray geçtiğimiz ay sıkıntıları detayları anlatan raporları istemişti ve ön değerlendirme yaptı."Bu toplantıda detaylı olarak kendisinin süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. Tüm kulüplerden teker teker tüm sıkıntılar ve çözüm önerilerini dinledi. Bu ortak çalışma grubunun çalışmaları devam edecek. Bu konuda Federasyon Başkanımız da tüm kulüplerimizle aynı görüşü paylaştığını dile getirdi. Her tarafta aynı iradeyi görmek bu problemlerin çok kısa sürede çözüleceği konusunda bizi umutlandırdı. İlk yarının sonuna kadar çalışmaların selameti açısından 14 kulüp prensip kararı alıp, 'konuşmayacağız' dedik. Diğer 6 kulüp o toplantıda yoktu. Bu Kulüpler Birliği kararı değil prensip kararı. Buna uymak istemeyen olabilir."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi