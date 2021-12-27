Konyaspor - Beşiktaş maçı | CANLI
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, M'Poku, Bytyqi, Cikalleshi
Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Konyaspor - Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
LARIN VE GHEZZAL SARI KART CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 20. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecekler.
ROSIER CEZALI
Beşiktaş'ın geçen hafta Göztepe ile oynadığı maçta iki sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Valentin Rosier karşılaşmada forma giyemedi.
KONYA'DAKİ MAÇLAR
Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 20 maçtan 7'sini Beşiktaş kazanırken, 10 müsabaka berabere sonuçlandı. Konyaspor ise bunların sadece 3'ünde rakibine üstünlük kurabildi. Konya'da Beşiktaş 31, ev sahibi ekip ise 25 gol attı.
BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK
Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı. Beşiktaş karşısında 4 galibiyetini tek farklı skorlarla elde eden Konyaspor, geçen sezonun ilk yarısında rakibine 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.
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