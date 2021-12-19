19 Aralık 2021, Pazar

SÜPER LİG

Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı | CANLI

Rizespor - Yeni Malatyaspor | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin alt sıralarında yer alan Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor, kritik maçta karşı karşıya geliyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor'u karşı karşıya getiren mücadele saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.


ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Cemali, Holmen, Emir, Djoković, Boyd, Boldrin, Fabrício, Aminu, Pohjanpalo

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Wallace, Sadık, Semih, Hafez, Aabid, Ndong, Mallan, Chouiar, Adem, Tetteh

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