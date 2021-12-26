26 Aralık 2021, Pazar

SÜPER LİG

Süper Lig maçlarının özeti A Spor'da!

Süper Lig maçlarının özeti A Spor’da!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 Giriş Tarihi: 26.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ilk devrenin son maçında rakibini 2-0 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Filip Novak ve 74'te Dimitris Pelkas kaydetti.

Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

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