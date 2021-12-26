Alanyaspor 1-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Alanya'da kazanan çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Alanyaspor'un golünü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu atarken, Fatih Karagümrük ise bu gole 71. dakikada Aleksandar Pesic'le karşılık verdi.

Alanyaspor'un bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 28 puana yükseldi. Karagümrük'ün yenilmezlik serisi ise 3 maça çıktı ve 27 puana ulaştı.

Ligin ikinci devresinin ilk haftasında (20. hafta) Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Gaziantep FK deplasmanında sahneye çıkacak.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ