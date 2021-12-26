Alanyaspor 1-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Alanya'da kazanan çıkmadı!
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Alanyaspor'un golünü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu atarken, Fatih Karagümrük ise bu gole 71. dakikada Aleksandar Pesic'le karşılık verdi.
Alanyaspor'un bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 28 puana yükseldi. Karagümrük'ün yenilmezlik serisi ise 3 maça çıktı ve 27 puana ulaştı.
Ligin ikinci devresinin ilk haftasında (20. hafta) Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Gaziantep FK deplasmanında sahneye çıkacak.
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