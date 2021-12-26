26 Aralık 2021, Pazar

SÜPER LİG

Rizespor 0-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Rize’de kazanan Gaziantep FK!
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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Çaykur Rizespor'u 44. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Gaziantep 1-0'lık skorla galip tamamladı.

Gaziantep'e üç puanı getiren golü 44. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim kaydetti.

Son 4 maçında 3. galibiyetini alan Güneydoğu ekibi, bu sonuçla puanını 28'e çıkarırken, 3 maç sonra kaybeden Rizespor ise 17 puanda kaldı.

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