26 Aralık 2021, Pazar

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Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım (Rizespor - Gaziantep FK maçı canlı izle)

Rizespor - Gaziantep FK | CANLI
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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Rizespor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta mücadelesinde Rizespor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Rizespor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Rizespor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

RİZESPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Yasin, Djokovic, Aminu, Sabo, Boldrin, Pohjanpalo.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Tosca, Furkan, Doğan, Halil İbrahim, Maxim, Figueiredo, Muhammet.

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