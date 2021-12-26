26 Aralık 2021, Pazar

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Göztepe - Adana Demirspor maçı | CANLI

Göztepe - Adana Demirspor maçı | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 Giriş Tarihi: 26.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Göztepe-Adana Demirspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Göztepe-Adana Demirspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÖZTEPE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.




GÖZTEPE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan, Kerim, Arslanagic, Atınç, Romero, Berkan, Soner, Obinna, Tjanic, Lourency, Jahovic

Adana Demirspor: Muric, Tarık, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli
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