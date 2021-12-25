25 Aralık 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Kasımpaşa - Altay maçı | CANLI

Kasımpaşa - Altay | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa sahasında Altay'ı konuk ediyor. Kasımpaşa-Altay maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa sahasında Altay'ı konuk ediyor. Kasımpaşa-Altay maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KASIMPAŞA - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Altay maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - ALTAY MAÇI İLK 11'LERİ


Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Ahmet, Eren, Brecka, Feyzi, Doğucan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Eysseric, Umut Bozok.

Altay: Mateusz Lis, Cebrail, Kazımcan, Thiam, Naderi, Björkander, Pinares, Andre Poko, Zeki, Kappel, Paixao.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi!
Süper Lig’den 4 kulüp PFDK’da! Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'da!
19. haftanın hakemleri açıklandı! 19. haftanın hakemleri açıklandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör