Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım (Alanya - Karagümrük maçı canlı izle)

Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor - Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...





ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor.

ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Mevlja, Milunovic, Tayfur, Efkan, Umut, Efecan, Novais, Davidson, Diedhiou.

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Adnan, Bertolacci, Tunay, Jimmy, Pesic.

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