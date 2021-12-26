Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım (Alanya - Karagümrük maçı canlı izle)
Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor - Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor.
ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Mevlja, Milunovic, Tayfur, Efkan, Umut, Efecan, Novais, Davidson, Diedhiou.
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Adnan, Bertolacci, Tunay, Jimmy, Pesic.
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