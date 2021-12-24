24 Aralık 2021, Cuma

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Geride kalan 18 haftanın ardından lider Trabzonspor zirvedeki yerini koruyor. Fırtına'nın en yakın takipçisi ise Konyaspor. Öte yandan ezeli rakipler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Başakşehir de yarışını sürdürüyor. İşte Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları...

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Süper Lig'de 18. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

HATAYSPOR: 50.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GALATASARAY: 50.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BEŞİKTAŞ: 15.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BAŞAKŞEHİR: 15.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KONYASPOR: 12.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FENERBAHÇE: 12.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TRABZONSPOR: 1.07

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