Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Geride kalan 18 haftanın ardından lider Trabzonspor zirvedeki yerini koruyor. Fırtına'nın en yakın takipçisi ise Konyaspor. Öte yandan ezeli rakipler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Başakşehir de yarışını sürdürüyor. İşte Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de 18. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

HATAYSPOR: 50.00

GALATASARAY: 50.00

BEŞİKTAŞ: 15.00

BAŞAKŞEHİR: 15.00

KONYASPOR: 12.00