Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu!
Beşiktaş Giresunspor maçını Hüseyin Göçek, Karagümrük Trabzonspor mücadelesini Cüneyt Çakır, Yeni Malatyaspor Galatasaray karşılaşmasını Atilla Karaoğlan ve Göztepe Fenerbahçe maçını ise Mete Kalkavan yönetecek. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:
26 KASIM CUMA:
20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana) (ERKAN ÖZDAMAR)
20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim) (ÜMİT ÖZTÜRK)
27 KASIM CUMARTESİ:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) (ALİ ŞANSALAN)
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi) (YAŞAR KEMAL UĞURLU)
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park) (HÜSEYİN GÖÇEK)
28 KASIM PAZAR:
13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon) (FIRAT AYDINUS)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) (CÜNEYT ÇAKIR)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) (ARDA KARDEŞLER)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) (ATİLLA KARAOĞLAN)
29 KASIM PAZARTESİ:
20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel) (METE KALKAVAN)
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