25 Aralık 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Kasımpaşa 2-0 Altay (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kasımpaşa 7 hafta sonra kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 Giriş Tarihi: 25.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa sahasında Altay'ı konuk etti. İstanbul ekibi rakibini 2-0 mağlup ederek 7 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Ev sahibi takımın gollerini 34. dakikada Ryan Donk ve 88. dakikada Umut Bozok'tan geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta heyecanı bugün 13.00'te oynanan karşılaşma ile başladı.

Haftanın açılış maçında Kasımpaşa sahasında Altay ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller 34. dakikada Ryan Donk ve 88. dakikada Umut Bozok'tan geldi.

Bu sonuçla 7 hafta sonra galibiyeti hatırlayan kasımpaşa puanını 15'e çıkarmayı başardı.

Ligde oynadığı son 12 karşılaşmadan da galibiyet çıkaramayan Altay ise 18 puanda kaldı.

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