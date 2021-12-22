22 Aralık 2021, Çarşamba

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Sivasspor - Rizespor maçı | CANLI

Sivasspor - Rizespor maçı | CANLI
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor evinde Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Rizespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVASSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Rizespor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor : Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Samba, Ziya, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Rizespor: Tarık, Holmen, Selim Ay, Emir Han, Cemali, Fabricio, Djokovic, Umar, Boldrin, Alper Potuk, Pohjanpalo

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