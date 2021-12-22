Sivasspor 1-1 Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golünü Kayode kaydederken, konuk takımın sayısı Pohjanpalo'dan geldi. Rizespor'da Alper Potuk ve Baiano kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Sivasspor, Rizespor'u konuk etti.
Sivasspor maça, Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Samba, Ziya, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan, Max Gradel ve Yatabare 11'iyle başladı.
Rizespor ise Tarık, Holmen, Selim Ay, Emir Han, Cemali, Fabricio, Djokovic, Umar, Boldrin, Alper Potuk ve Pohjanpalo 11'iyle sahada yer aldı.
Rizespor'da Alper Potuk, 53. dakikada ve 90+5'te Baiano kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
Zorlu karşılaşmada Sivasspor, Kayode'nin 72. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Rizespor, bu gole 74'te Pohjanpalo ile karşılık verdi ve skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Sivasspor - Rizespor müsabakası 1-1 berabere bitti.
Bu skorla Sivasspor, 26 puanla 8. sıraya yükselirken, Rizespor ise 17 puanla 17. sırada kaldı.
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