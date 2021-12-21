21 Aralık 2021, Salı

SÜPER LİG

Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu azaldı

Türkiye'de döviz kurunun gerilemesiyle birlikte Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor büyük kara geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomi ile ilgili verdiği mesajlar sonrası dolar, euro ve altında önemli düşü görüldü. Döviz kurlarındaki bu düşüş ise 4 büyüklerin borçlarına olumlu olarak yansıdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Türkiye’de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borcu azaldı
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Türkiye'de döviz kurunun düşmesiyle Süper Lig'de 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor büyük kara geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili verdiği mesajlar sonrası dolar, euro ve altında ciddi düşüşler yaşandı.

Türkiye’de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borcu azaldı

Fotomac.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'ın haberine göre, 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu toplamda (36.4 milyar TL) yani yaklaşık (2 milyar dolar) iken (26.5 milyar TL)'ye düştü. Böylece borçlar 10 milyar TL eridi.

Türkiye’de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borcu azaldı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin (645.6 milyon dolar) yani (11 milyar 879 milyon TL) olan borcu (8 milyar 928 milyon TL)'ye düştü.

Sarı lacivertlilerin borcu böylece (2 milyar 951 milyon TL) eridi.

Türkiye’de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borcu azaldı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın (639.4 milyon dolar) yani (11 milyar 764 milyon TL) olan borcu (8 milyar 842 milyon TL)'ye düştü.

Siyah beyazlıların borcu böylece (2 milyar 922 milyon TL) eridi.

Türkiye’de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borcu azaldı

GALATASARAY

Galatasaray'ın (526.8 milyon dolar) yani (9 milyar 693 milyon TL) olan borcu (7 milyar 285 milyon TL)'ye düştü.

Sarı kırmızılıların borcu böylece (2 milyar 408 milyon TL) eridi.

Türkiye’de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borcu azaldı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un (168.2 milyon dolar) yani (3 milyar 094 milyon TL) olan borcu (2 milyar 326 milyon TL)'ye düştü.

Bordo-mavililerin borcu böylece (768 milyon TL) eridi.

NOT: Dolar, ilk 18.40 kuru ve son olarak 13.83 kuru üzerinden hesaplanmıştır.

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