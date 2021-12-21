Türkiye'de döviz düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu azaldı
Türkiye'de döviz kurunun gerilemesiyle birlikte Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor büyük kara geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomi ile ilgili verdiği mesajlar sonrası dolar, euro ve altında önemli düşü görüldü. Döviz kurlarındaki bu düşüş ise 4 büyüklerin borçlarına olumlu olarak yansıdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Türkiye'de döviz kurunun düşmesiyle Süper Lig'de 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor büyük kara geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili verdiği mesajlar sonrası dolar, euro ve altında ciddi düşüşler yaşandı.
Fotomac.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'ın haberine göre, 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu toplamda (36.4 milyar TL) yani yaklaşık (2 milyar dolar) iken (26.5 milyar TL)'ye düştü. Böylece borçlar 10 milyar TL eridi.
FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin (645.6 milyon dolar) yani (11 milyar 879 milyon TL) olan borcu (8 milyar 928 milyon TL)'ye düştü.
Sarı lacivertlilerin borcu böylece (2 milyar 951 milyon TL) eridi.
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ın (639.4 milyon dolar) yani (11 milyar 764 milyon TL) olan borcu (8 milyar 842 milyon TL)'ye düştü.
Siyah beyazlıların borcu böylece (2 milyar 922 milyon TL) eridi.
GALATASARAY
Galatasaray'ın (526.8 milyon dolar) yani (9 milyar 693 milyon TL) olan borcu (7 milyar 285 milyon TL)'ye düştü.
Sarı kırmızılıların borcu böylece (2 milyar 408 milyon TL) eridi.
TRABZONSPOR
Trabzonspor'un (168.2 milyon dolar) yani (3 milyar 094 milyon TL) olan borcu (2 milyar 326 milyon TL)'ye düştü.
Bordo-mavililerin borcu böylece (768 milyon TL) eridi.
NOT: Dolar, ilk 18.40 kuru ve son olarak 13.83 kuru üzerinden hesaplanmıştır.
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