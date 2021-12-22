22 Aralık 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Karagümrük-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu!

Karagümrük-F.Bahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak. Erkan Özdamar'ın düdük çalacağı mücadelede VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe , Süper Lig 'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin Karagümrük ile oynayacağı mücadelede Erkan Özdamar düdük çalacak. Mücadenin ayrıca VAR hakemi ise Özgüç Türkalp oldu.




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