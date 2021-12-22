22 Aralık 2021, Çarşamba
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Karagümrük-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu!
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak. Erkan Özdamar'ın düdük çalacağı mücadelede VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu.
Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe , Süper Lig 'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin Karagümrük ile oynayacağı mücadelede Erkan Özdamar düdük çalacak. Mücadenin ayrıca VAR hakemi ise Özgüç Türkalp oldu.
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