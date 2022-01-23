Antalyaspor 0-0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele başladığı gibi sona erdi ve 0-0 tamamlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 17:58 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022- 17:59