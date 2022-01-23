Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip maça, Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Fernando, Hakan, Fredy, Doğukan, Mehmedi, Haji 11'iyle başladı.
Konuk takım ise, Günay, Kitsiou, Djilobodji, Toşca, Halil İbrahim, Ertuğrul, Furkan, Doğan, Recep Niyaz, Maxim ve Figuereido 11'iyle sahada yer aldı.
Karşılıklı atakların olduğu mücadelede gol sesi çıkmadı ve Antalyaspor ile Gaziantep FK 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçla Antalyaspor, 24 puanla 17. sırada yer alırken, Gaziantep FK ise 32 puanla 9. sırada kaldı.