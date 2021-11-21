Kasımpaşa 1-3 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Karagümrük ilk yarıda fişi çekti!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı ve 3 maç aranın ardından galip geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele 3-1 Karagümrük'ün üstünlüğüyle sonuçlandı.

F. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Tomas Brecka (k.k), 20'de Yann Karamoh ve 27. dakikada ise penaltıdan Aleksandar Pesic kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü 32. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi.

KARAGÜMRÜK'E 2 KIRMIZI KART!

Ayrıca mücadelenin 90+4. dakikasında Fatih Karagümrük'te Vegar Eggen Hedenstad, rakibine yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Fırat Aydınus'a tepki gösteren Lucas Biglia, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük 3 maç aranın ardından kazandı ve 22 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 9 puanda kaldı.

Ligin 14. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor deplasmanında sahneye çıkacak. Karagümrük ise Trabzonspor'u konuk edecek.

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