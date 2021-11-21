Kasımpaşa 1-3 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Karagümrük ilk yarıda fişi çekti!
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı ve 3 maç aranın ardından galip geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele 3-1 Karagümrük'ün üstünlüğüyle sonuçlandı.
F. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Tomas Brecka (k.k), 20'de Yann Karamoh ve 27. dakikada ise penaltıdan Aleksandar Pesic kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü 32. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi.
KARAGÜMRÜK'E 2 KIRMIZI KART!
Ayrıca mücadelenin 90+4. dakikasında Fatih Karagümrük'te Vegar Eggen Hedenstad, rakibine yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Fırat Aydınus'a tepki gösteren Lucas Biglia, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük 3 maç aranın ardından kazandı ve 22 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 9 puanda kaldı.
Ligin 14. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor deplasmanında sahneye çıkacak. Karagümrük ise Trabzonspor'u konuk edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...