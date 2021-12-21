Başakşehir Giresunspor maçı CANLI İZLE (Başakşehir-Giresunspor canlı anlatım)
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir sahasında Giresunspor'u ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile GZT Giresunspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
BAŞAKŞEHİR GİRESUNSPOR İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut Tekdemir, Visca, Deniz Türüç, Berkay, Ömer Ali, Okaka.
Giresunspor: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Zeki, Flavio, Traore, Diabate, Sergio, Shapi, Balde.
BAŞAKŞEHİR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Başakşehir ile Giresunspor arasında oynanan maç saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.
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