21 Aralık 2021, Salı

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Antalyaspor Kasımpaşa maçı CANLI İZLE (Antalyaspor-Kasımpaşa canlı anlatım)

Antalyaspor - Kasımpaşa | CANLI
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

ANTALYASPOR KASIMPAŞA İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Veysel. Güray, Poli, Doğukan, Fredy, Mukairu, Ghacha.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Travnik, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Umut, Jørgensen.

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maç saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

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