Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan sona erdi. Haftanın son maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşılaştı.

4 golün çıktığı dev derbi 2-2 sonuçlandı. Mücadelede Fenerbahçe'nin golleri Mesut Özil ve Berisha'dan gelirken, Beşiktaş'ın gollerini Josef de Souza kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe haftayı 28 puanla 5. sırada, Beşiktaş ise 25 puanla 9. sırada kapattı.

2'Sİ ZORUNLU 4 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2'si zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK maçında ilk 11'de görevlendirdiği oyunculardan Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand'ı sakatlıkları sebebiyle oynatamazken, Luiz Gustavo ve Serdar Dursun'a şans vermedi.

Pereira, bu isimlerin yerine ise Serdar Aziz, Filip Novak, Miha Zajc ve Mergim Berisha'yı ilk 11'de görevlendirdi.

Vitor Pereira, oyuncularından Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya ve Nazım Sangare'ye yedek kulübesinde yer verdi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 3 futbolcusundan yoksun sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand derbide forma giyemedi.

Bu oyuncuların yanı sıra Max Meyer ve Burak Kapacak kadroya alınmadı.

DERBİYE 3 FUTBOLCU YETİŞTİ

Fenerbahçe'de derbi öncesinde ceza ve sakatlıklar dolayısıyla yararlanamadığı 3 oyuncu, Beşiktaş maçında kadroda yer buldu.

Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen ve Gaziantep FK maçıyla cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci, maça yedekler arasında başladı.

İrfan Can'ın yanı sıra sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş da derbide yedek kulübesinde yer aldı.

VALENCıA 5 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, 5 maç aranın ardından kadroda bulunuyor.

Ligde 30 Ekim'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlık yaşayan Valencia, daha sonra sarı-lacivertlilerin 5 karşılaşmasını kaçırmıştı.

Valencia, 5 maç sonra Beşiktaş karşılaşmasıyla takımdaki yerini aldı.

KARTAL'DA 2 DEĞİŞİKLİK!

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Süper Lig'in 16'ncı haftasında 4-2 kazanılan Yukatel Kayserispor maçının 11'inde 2 değişikliğe giderek derbide takımını sahaya sürdü. Karaveli, Serdar Saatçı ve Atiba Hutchinson'un yerine kart cezalarını tamamlayan Necip Uysal ve Josef de Souza'yı sahaya sürdü.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Karaveli, savunma dörtlüsünü; Rosier, Necip Uysal, Vida ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef'i sahaya süren Karaveli, orta alanın sağında Ghezzal, ortasında Can Bozdoğan ve Miralem Pjanic, solunda ise Larin'i görevlendirdi. Karaveli'nin gol yollarındaki tercihi ise Kayserispor maçında attığı 2 golle galibiyette büyük pay sahibi olan Michy Batshuayi oldu.

STOPER TANDEMİ DEĞİŞTİ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye konuk olduğu karşılaşmada siyah-beyazlı ekipte savunmanın ortasında Necip Uysal ve Vida görev yaptı. Geçtiğimiz hafta 4-2 kazanılan Kayserispor mücadelesinde Serdar Saatçı'ya formayı emanet eden Karaveli, derbide kırmızı kart cezasını tamamlayan Necip Uysal'ı görevlendirdi. Vida'nın savunma göbeğinde partneri Necip Uysal oldu.

JOSEF VE NECİP UYSAL 11'E DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında görev yapamayan Josef de Souza, Fenerbahçe derbisiyle birlikte formasına kavuştu.

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmüştü. Cezası nedeniyle Kayserispor mücadelesinde görev yapamayan Josef, Fenerbahçe karşısında 11'de görev aldı. Öte yandan Giresunspor karşısında gördüğü kırmızı kart ile ligde oynanan iki maçta görev yapamayan Necip Uysal da Fenerbahçe maçıyla birlikte 11'e döndü.

SİYAH-BEYAZLILARDA 3 EKSİK

Beşiktaş'ta derbi maç öncesinde 3 eksik bulunuyor. Giresunspor mücadelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Mert Günok'un yanı sıra Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Fransa'da bıçak altına yatan Kevin N'Koudou derbide görev alamadı. Ayrıca yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan ve bu hafta içinde takımla çalışmalara başlayan Alex Teixeira da teknik heyet kararıyla derbinin kadrosuna dahil edilmedi.

SARI KART SINIRINDA 1 FUTBOLCU

Siyah-beyazlı ekipte, Fenerbahçe derbisi öncesinde 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Geride kalan haftalarda 3 sarı kart gören Kanadalı golcü Cyle Larin, Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Göztepe mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

DERBİ KAPALI GİŞE

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmadan saatler önce stat çevresinde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, maçın başlamasına yaklaşık 1 saat kala tribünleri doldurdu.

Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi.

Ülker Stadı'nda konuk takıma ayrılan tribün dışında tribünlerin tamamı doldu.

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