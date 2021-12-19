Süper Lig maçlarının özeti A Spor’da!

Süper Lig özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'e dair her şey A Spor'da. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi ve maç 2-2 beraberlikle sona erdi. Dev derbinin özetini A Spor'dan izleyebilirsiniz. Süper Lig maç özetleri A Spor ekranlarından yayınlanacak.

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