19 Aralık 2021, Pazar

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Kayserispor 0-0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kayseri’de gol sesi çıkmadı!
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 Giriş Tarihi: 19.12.2021

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

6'ncı dakikada sol kanatta Kemen'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Onur Bulut'un şutu üst direkten döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

14'üncü dakikada kaleci Günay Güvenç'in degajında topla buluşan Furkan Soyalp'in şutunu kaleci Lung kornere çıkardı.

48'inci dakikada Furkan Soyalp'in ara pasında topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya şutu yandan auta gitti.

51'inci dakikada sağ çaprazda Emrah Başsan'ın ortasında ceza sahası içinde toplu buluşan Gökhan Sazdağı'nın kafayla vuruşunu kaleci Günay Güvenç kurtardı.

60'ıncı dakikada ceza sahası içinde Figueiredo'nun şutu kaleci Lung'dan döndü. Ardından topla buluşan Furkan Soyalp'in şutunu kaleci kornere çeldi.

83'üncü dakikada sol kanatta Carole'nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Mane'nin kafayla vuruşu yandan auta gitti.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

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