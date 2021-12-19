19 Aralık 2021, Pazar

SÜPER LİG

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Fenerbahçe Beşiktaş CANLI İZLE

F.Bahçe - Beşiktaş | İlk 11’ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 Giriş Tarihi: 19.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş zorlu derbide karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim, Szalai, Osayi, Novak, Crespo, Zajc, Mesut, Rossi, Berisha.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Can, Larin, Batshuayi.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 19 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu aspor.com.tr'de yer alacak.

FENERBAHÇE'DE VITOR PEREIRA DERBİYE ÇIKACAK MI? İSTİFA...

Süper Lig'in 16. haftasıda oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşması, 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna, "İstifa kararı gazetecilerle konuşulacak bir konu değildir" dedi.

İRFAN CAN KAVECİ DÖNÜYOR!

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın devre arasında Atakan Çankaya ile İrfan Can Kahveci'nin tartışması sonucunda 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçı ile formasına kavuşacak.

ÖNDER KARAVELİ İLE DEVAM KARARI ALINDI!

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör ile anlaşma sağlanana dek Beşiktaş'ın teknik direktör koltuğunda Önder Karaveli'nin yer almasına karar verildi. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe derbisinde takımın başında sahaya çıkabilir.

DERBİ BİLETLERİ NE KADAR?

Migros-Spor Toto Tribünü: 110 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 155 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 175 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 200 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 215

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 240 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 275 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 335 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 385 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 470 lira

Maraton Alt E Blok: 570 lira

Fenerium Alt Avis E Blok: 630 lira

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