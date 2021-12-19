19 Aralık 2021, Pazar

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Kayserispor - Gaziantep FK maçı | CANLI

Kayserispor - Gaziantep FK | CANLI
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Kayserispor-Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Kayserispor-Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

📺KAYSERİSPOR - GAZAİNTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ettiği maç beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.




KAYSERİSPOR - GAZAİNTEP FK MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Thiam, İlhan

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Tosca, Halil, Doğan, Messaoudi, Furkan, Kenan, Figueiredo

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