18 Aralık 2021, Cumartesi

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Konyaspor - Antalyaspor maçı | CANLI

Konyaspor - Antalyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Konyaspor-Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ualaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı iki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner Dikmen, Amir, Serdar Gürler, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Güray, Doğukan, Poli, Milosevic, Mukairu, Amilton


KONYASPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Antalyaspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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