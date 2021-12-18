Konyaspor - Antalyaspor maçı | CANLI
Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Konyaspor-Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ualaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı iki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner Dikmen, Amir, Serdar Gürler, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Güray, Doğukan, Poli, Milosevic, Mukairu, Amilton
KONYASPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Antalyaspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
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