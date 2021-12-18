18 Aralık 2021, Cumartesi

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Kasımpaşa - Sivasspor maçı | CANLI

Kasımpaşa - Sivasspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Kasımpaşa-Sivasspor maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Kasımpaşa-Sivasspor maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Sivasspor karşılaşması beIN SPORTS HD 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.





KASIMPAŞA-SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Harun Tekin, Donk, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric, Jorgensen, Tarkan, Ahmet, Eren, Doğucan, Hadergjonaj

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Dimitrios, Samba, Uğur, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare

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