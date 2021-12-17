17 Aralık 2021, Cuma

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Giresunspor Altay maçı CANLI İZLE (Giresunspor Altay canlı anlatım)

Giresunspor - Altay | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 Giriş Tarihi: 17.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Giresunspor sahasında Altay'ı konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'a kaybeden Giresunspor, yeni bir başlangıç açmak istiyor. Altay ise 9 maçlık galibiyet hasretini dindirme peşinde... Mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Altay kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizden ulaşabilirsiniz...

GİRESUNSPOR ALTAY İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Diabate, Serginho, Süleymanov, Balde.

Altay: Lis, İbrahim, Murat, Cebrail, Naderi, Thiam, Poko, Eren, Pinares, Rodriguez, Rayan.

GİRESUNSPOR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çotanak Stadyumu'nda oynanan Giresunspor - Altay mücadelesi saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

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