02 Kasım 2021, Salı

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Süper Lig'de 11. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Şampiyonluk oranları güncellendi! Yeni favori...
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Giriş Tarihi: 02.11.2021

Süper Lig'de 11. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Süper Lig'deki yenilenen şampiyonluk oranları... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de 11. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

İddaa risk yönetimi Trabzonspor'un oranını 2.45 olarak açıkladı.

Beşiktaş 'a 3.30, Fenerbahçe 'ye 3.40 oran verilirken Galatasaray 'a ise 5.00 oran verildi.

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI:

Trabzonspor: 2.45
Beşiktaş: 3.30
Fenerbahçe: 3.40
Galatasaray: 5.00

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