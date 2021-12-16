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TFF VAR için yeni gelişim projesini açıkladı!

TFF’den VAR açıklaması! Gelecek sezon...
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Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 Giriş Tarihi: 16.12.2021

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da VAR teknolojisi kullanılacağını açıkladı. TFF'den konuyla ilgili yapılan duyuruda, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karara göre 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da VAR teknolojisi kullanılacaktır. MHK önümüzdeki sezona hazırlık kapsamında bu haftadan itibaren yeni bir projeyi başlatma kararı almıştır. VAR sertifika sürecini tamamlayan ancak henüz müsabakalarda görev almamış hakemlerden yeni bir havuz oluşturulacaktır" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da VAR teknolojisinin kullanılacağını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da VAR teknolojisi kullanılacaktır. MHK önümüzdeki sezona hazırlık kapsamında bu haftadan itibaren yeni bir projeyi başlatma kararı almıştır. VAR sertifika sürecini tamamlayan ancak henüz müsabakalarda görev almamış hakemlerden yeni bir havuz oluşturulacaktır.

VAR adayı hakem havuzu içinde yer alacak bu hakemler bu haftadan itibaren Spor Toto Süper Lig'de AVAR2 görevine atanacaklardır. Görev verilecek AVAR2 hakemlerinin maç sayılarının arttırılarak tecrübe kazanmaları ve önümüzdeki sezona daha iyi hazırlanmaları hedeflenmektedir" denildi.
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