13 Aralık 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının özeti A Spor'da

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının özeti A Spor’da
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz.

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