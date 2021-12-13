Süper Lig'in en zorlu deplasmanda Gaziantep! Ligde oynadığı 8 maçta da...
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Gaziantep FK, bu sezon sahasında oynadığı 8 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Gaziantep FK, bu sezon sahasında rakiplerine geçit vermeyerek ligin en zorlu deplasmanı oldu.
Fenerbahçe galibiyetiyle 21 puana ulaşan kırmızı-siyahlılar, iç saha performansıyla taraftarını sevindiriyor.
Sahasındaki bu sezon oynadığı 8 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep ekibi, bu maçlardan 6 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti.
Bu performansıyla iç sahada ligin en iyisi haline gelen Gaziantep FK, bu sezon iç sahada Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Medipol Başakşehir'i 1-0, Altay'ı 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0'yı, İttifak Holding Konyaspor'u 3-2, Fenerbahçe'yi de 3-2 yenerken Giresunspor'la 1-1 ve Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı.
Taraftarı önündeki 8 maçta rakip kalelere 16 gol bırakan kırmızı-siyahlı ekip, kalesini de ise sadece 6 gol gördü.
Gaziantep FK, deplasmanlarda ise sadece tek puanı hanesine yazdırabildi.
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