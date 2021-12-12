12 Aralık 2021, Pazar

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı | CANLI

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 Giriş Tarihi: 12.12.2021

Süper Lig'de heyecan oynanan maçlarla devam ediyor. Zorlu karşılaşmada Malatyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da 3 puanın peşinde. Kritik müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan oynanan maçlarla sürüyor. 16. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER:

Ö. K. Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Hafez, Haddadi, Aabid, Chouiar, Ndong, Adem, Tetteh

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunović, Mevlja, Ahmet, Fatih, João Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diédhiou

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

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