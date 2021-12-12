Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı | CANLI
Süper Lig'de heyecan oynanan maçlarla devam ediyor. Zorlu karşılaşmada Malatyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da 3 puanın peşinde. Kritik müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan oynanan maçlarla sürüyor. 16. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER:
Ö. K. Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Hafez, Haddadi, Aabid, Chouiar, Ndong, Adem, Tetteh
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunović, Mevlja, Ahmet, Fatih, João Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diédhiou
YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.
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