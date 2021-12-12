12 Aralık 2021, Pazar

SÜPER LİG

Adana Demirspor - Giresunspor maçı | CANLI

Adana Demirspor - Giresunspor | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 Giriş Tarihi: 12.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Zorlu müsabakadan iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...


ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR 11'LER:

Adana Demirspor: Muric, Deli, Samet, Svensson, Rassoul, Metehan, Sinan, Akintola, Stambouli, Yunus, Balotelli

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz Behich, Flavio, Traore, Sergio, Diabate, Suleymanov, Balde

ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Giresunspor maçı 12 Aralık Pazar günü saat 13:30'da başladı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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