Adana Demirspor - Giresunspor maçı | CANLI
Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Zorlu müsabakadan iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR 11'LER:
Adana Demirspor: Muric, Deli, Samet, Svensson, Rassoul, Metehan, Sinan, Akintola, Stambouli, Yunus, Balotelli
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz Behich, Flavio, Traore, Sergio, Diabate, Suleymanov, Balde
ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Giresunspor maçı 12 Aralık Pazar günü saat 13:30'da başladı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
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