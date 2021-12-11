Başakşehir 2-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Başakşehir Kasımpaşa'yı devirdi! Seri 8 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı ve yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Başakşehir'in golünü 53. dakikada Edin Visca ve 90+2. dakikada Mahmut Tekdemir kaydetti. Kasımpaşa ise rakibine 78. dakikada Hajradinovic'le karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı ve 28 puana yükseldi. Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti ise 5 maça çıktarken 11 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Başakşehir, Sivasspor'u konuk edecek. Başakşehir ise Galatasaray deplasmanında sahne alacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada gelişen Başakşehir atağında Ömer Ali'nin uzun pasında ceza sahası sol çaprazdan Chadli'nin sert şutu auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

53'üncü dakikada Başakşehir öne geçti. Chadli'nin pasıyla Hasan Ali'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Harun'un müdahalesiyle topu önünde bulan Visca, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

75'inci dakikada Donk'un uzak mesafeden sert yerden şutunda kaleci Muhammed topun sahibi oldu.

78'inci dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Hadergjonaj'ın sağ kanattan sert ortasında Hajradinovic'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

82'nci dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Doğucan'ın ortasında Jorgensen'in etkili kafa vuruşunda kaleci Muhammed ayaklarıyla gole izin vermedi.

90+2'nci dakikada Chadli'nin sol kanattan sert ortasında kaleci Harun topu uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Mahmut meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.

Mücadele Başakşehir'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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