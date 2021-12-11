Rizespor - Göztepe maçı | CANLI
Süper Lig'in 16. haftasında heyecan sürüyor. Rizespor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Zorlu maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LER:
Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Djoković, Fabrício, Boldrin, Aminu Umar, Boyd, Pohjanpalo.
Göztepe: İrfan, Murat, Arslanagic, Atınç, Atakan, Kahraman, Yalçın, Soner, Lourency, Halil, Adis Jahovic.
RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rizespor - Göztepe maçı 11 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
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