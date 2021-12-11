Karagümrük - Konyaspor maçı | CANLI
Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmada iki ekip de 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu maçta Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇININ 11'LERİ:
Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Burak, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Karamoh, Pesic
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi
KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Karagümrük - Konyaspor maçı 11 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
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