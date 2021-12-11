Başakşehir - Kasımpaşa maçı | CANLI

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Başakşehir sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. İstanbul'da Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan, Mahmut, Berkay, Visca, Chadli, Deniz, Okaka

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Eren, Travnik, Eysseric, Tarkan, Yusuf, Varga, Umut

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Kasımpaşa maçı 11 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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