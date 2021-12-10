10 Aralık 2021, Cuma

ALTAY

Altay 1-2 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Hatay deplasmanda Altay'ı devirdi!

Hatay deplasmanda Altay’ı devirdi!
ALTAY
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 Giriş Tarihi: 10.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasının açılış maçında Altay sahasında Hatayspor'u konuk etti. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk kez seyircisiyle buluşan İzmir temsilcisi, 1-0 öne geçmesine karşın mücadeleyi 2-1'lik skorla kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Altay ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hatayspor'un gollerini 38. dakikada Mame Diouf ve 76'da Dylan Saint-Louis kaydetti. Altay'ın tek golü ise 21. dakikada Cesar Pinares'ten geldi. Ayrıca konuk takım 86. dakikada Mame Diouf'un ayağından penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Hatayspor 2 maç sonra kazandı ve 29 puana yükseldi. Altay'ın galibiyet hasreti 9 maça çıkarken 18 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Altay deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak. Hatayspor ise deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada savunmanın hatasından yararlanan Diouf, kaleci Lis'i çalımladı. Diof'un pasında topla buluşan Adekugbe'nin şutunda top son anda İbrahim'den döndü.

GOL! 21'inci dakikada Altay golü buldu. Pinares ceza sahası dışından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı sol köşeye göndererek fileleri havalandırdı: 1-0.

GOL! 38'inci dakikada Atakaş Hatayspor skoru eşitledi. Kullanılan köşe vuruşunda Riberio içeriye ortaladı. Fatih'in kafayla indirdiği topa gelişine voleyi vuran Diouf meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada Riberio orta alandan kaptığı topla rakip ceza sahasına girerek sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Lis topu tokatladı ve ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

70'inci dakikada Atakaş Hatayspor gole yaklaştı. Sol çaprazda topla buluşan Saint-Louis kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

71'inci dakikada Saint-Louis'in pasında Diouf kaleciyle karşı karşıya kaldı. Diouf'un vuruşunda top kaleci Lis'den sekip üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Saint-Louis'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

GOL! 75'inci dakikada sağ kanattan Altay yarı alanına giren Lobjanidze topu içeriye çevirdi. Lis'in hatalı çıkışı sonrası bekletmeden vuruşunu yapan Saint-Louis topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

84'üncü dakikada İbrahim Lobjanidze'yi düşürdü. Maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

86'ncı dakikada Diouf'un kullandığı penaltıda kaleci Lis topu sağ köşeden çıkardı.

87'nci dakikada Riberio'nun kullanığı köşe vuruşunda top direkt kaleye yöneldi, yan direk gole izin vermedi.

Karşılaşma 2-1'lik konuk ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.

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