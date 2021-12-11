11 Aralık 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor 3-1 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Rize Göztepe’ye geçit vermedi!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 Giriş Tarihi: 11.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini Pohjanpalo (2) ve Erik Sabo'nun attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karadeniz ekibi, rakibini 40 ve 78. (p) dakikalarda penaltıdan Joel Pohjanpalo (2) ve 90+3. dakikada Erik Sabo'nun attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İzmir ekibinin 61. dakikada Atınç Nukan ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Öte yandan Göztepe'de Halil Akbunar, 68. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Çaykur Rizespor bu sonuçla puanını 13'e yükseltti. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Göztepe ise 14 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, 19 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Göztepe ise aynı gün saat 16.00'da Karagümrük'ü ağırlayacak.

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