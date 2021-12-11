Karagümrük 1-4 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Ligde üst sıralara oynayan iki ekibin karşı karşıya geldiği maçta gülen taraf 4-1'lik skorla konuk takım oldu. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, Rahmanovic, Serdar Gürler(2) ve Guilherme kaydetti. Karagümrük'ün tek sayısı ise Aleksandar Pesic'ten geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam etti. Fatih Karagümrük ile Konyaspor, kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda paylaştı.

Mücadelede ev sahibi ekip Pesic'in 12. dakikada attığı golle öne geçse de, Konyaspor'un 29. dakikada Rahmanovic, 53 ile 88. dakikada Serdar Gürler ve 86. dakikada Guilherme ile bulduğu gollere engel olamadı.

Sahadan 3 puanla galip ayrılan Konyaspor 30 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise 22 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük'te Luckassen 84. dakikada kırmızı kart gördü.

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