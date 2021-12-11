Antalyaspor Trabzonspor maçı CANLI İZLE (Antalyaspor Trabzonspor canlı anlatımı)

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında namağlup lider Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesi bordo-mavililer serisini devam ettirmek isterken, Akdeniz temsilcisi ise 3 puanla ayrılıp alt sıralardan kurtulma peşinde... Antalyaspor-Trabzonspor maçının tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...

ANTALYASPOR TRABZONSPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Güray, Naldo, Veysel, Kudriashov, Bünyamin, Poli, Doğukan, Fredy, Ghacha, Mukairu.

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius.

Süper Lig'de namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor, 25 maçtır deplasmanda rakiplerine galibiyet fırsatı vermiyor. Son iki maçtır evinde yenilmeyen Antalyaspor, sahasında liderden puan yada puanlar almak için mücadele ediyor.

İki takım arasında geride kalan 50 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30'a 8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibinin attığı 92 gol attı, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük sağladı. Bordo-mavililer , Antalya'da oynanan 25 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.

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