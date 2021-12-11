11 Aralık 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Süper Lig maçlarının özeti A Spor'da!

Süper Lig maçlarının özeti A Spor’da!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 Giriş Tarihi: 11.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Bordo-mavililer rakibine 2-1 mağlup oldu.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada penaltıdan Fredy ve 73'te Dorukhan Toköz (k.k.) kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 24. dakikada Andreas Cornelius'tan geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

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