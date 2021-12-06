Göztepe - Gaziantep FK maçı canlı anlatım (Göztepe - Gaziantep FK maçı canlı izle)
Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Göztepe - Gaziantep FK maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta mücadelesinde Göztepe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Göztepe - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan Göztepe - Gaziantep FK maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
GÖZTEPE - GAZİANTEP FK İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat, Atınç, Atakan, Dino, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Halil Akbunar, Jahovic.
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Caulker, Mendyl, Ertuğrul, Doğan, Recep, Maxim, Muhammet Demir, Dicko.
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