Göztepe - Gaziantep FK maçı canlı anlatım (Göztepe - Gaziantep FK maçı canlı izle)

Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Göztepe - Gaziantep FK maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta mücadelesinde Göztepe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Göztepe - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Göztepe - Gaziantep FK maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat, Atınç, Atakan, Dino, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Halil Akbunar, Jahovic.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Caulker, Mendyl, Ertuğrul, Doğan, Recep, Maxim, Muhammet Demir, Dicko.

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