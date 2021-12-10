Altay - Hatayspor maçı CANLI (Altay Hatayspor canlı izle)
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı başladı. Haftanın ilk maçında Altay ile Hatayspor, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Altay - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Altay ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
ALTAY HATAYSPOR İLK 11'LER
Altay: Lis, Tolga, İbrahim, Murat, Naderi, Ceyhun, Thiam, Kappel, Pinares, Rodriguez, Bamba
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Simon, Sackey, Ruben, Dylan, Samuel, Kamara, Diouf
ALTAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Altay - Hatayspor maçı saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
ALTAY EVİNDEKİ İLK MAÇINA ÇIKIYOR!
Deprem riski nedeniyle yıkıldıktan sonra tekrar yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Altay ilk kez sahne alıyor. İzmir temsilcisi, bu stattaki son karşılaşmasını 11 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İstanbul Güngörenspor karşısında oynamıştı.
Cebrail Karayel ve Zeki Yıldırım'ın cezaları nedeniyle forma giyemediği siyah-beyazlı ekipte Eric Björkander'in de sakatlığı bulunuyor.
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