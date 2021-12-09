Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 16. haftada oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçını Ümit Öztürk, Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçını Ali Şansalan, Antalyaspor-Trabzonspor maçını Zorbay Küçük ve Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

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