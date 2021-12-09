09 Aralık 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 Giriş Tarihi: 09.12.2021

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 16. haftada oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçını Ümit Öztürk, Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçını Ali Şansalan, Antalyaspor-Trabzonspor maçını Zorbay Küçük ve Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

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