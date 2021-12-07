Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lider durumda bulunan, Trabzonspor ligdeki son 8 maçını kazandı ve yoluna yenilgisiz devam ediyor. Bu sezon istenilen sonuçları alamayan Beşiktaş ve Galatasaray ise 15. haftayı beraberlikle kapattı. Fenerbahçe ise evinde Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek nefes aldı. Avrupa Liglerindeki takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi. İşte ayrınıtlar... | Son dakika spor haberleri
Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi. İşte Euro Club Index'in tahminine göre Süper Lig'de sezon sonu sıralaması
20 - Çaykur Rizespor (küme düşer)
Mevcut puan: 10 --> Lig sonu: 33
Mevcut sıralama: 20
19- Kasımpaşa (küme düşer)
Mevcut puan: 11 --> Lig sonu: 34
Mevcut sıralama: 19
18- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (küme düşer)
Mevcut puan: 14 --> Lig sonu: 37
Mevcut sıralama: 18
17- Göztepe (küme düşer)
Mevcut puan: 14 --> Lig sonu: 39
Mevcut sıralama: 17
16- Altay
Mevcut puan: 18 --> Lig sonu: 44
Mevcut sıralama: 14
15- Antalyaspor
Mevcut puan: 18 --> Lig sonu: 44
Mevcut sıralama: 15
14- Kayserispor
Mevcut puan: 19 --> Lig sonu: 45
Mevcut sıralama: 13
13- Giresunspor
Mevcut puan: 19 --> Lig sonu: 46
Mevcut sıralama: 12
12- Gaziantep FK
Mevcut puan: 18 --> Lig sonu: 47
Mevcut sıralama: 16
11- Adana Demirspor
Mevcut puan: 20 --> Lig sonu: 47
Mevcut sıralama: 10
10- Fatih Karagümrük
Mevcut puan: 22 --> Lig sonu: 53
Mevcut sıralama: 8
9- Sivasspor
Mevcut puan: 19 --> Lig sonu: 54
Mevcut sıralama: 11
8- Hatayspor
Mevcut puan: 26 --> Lig sonu: 57
Mevcut sıralama: 4
7- Alanyaspor
Mevcut puan: 24 --> Lig sonu: 58
Mevcut sıralama: 6
6- Beşiktaş
Mevcut puan: 21 --> Lig sonu: 58
Şampiyon olma ihtimali: %0.3
Mevcut sıralama: 9
5- Konyaspor
Mevcut puan: 27 --> Lig sonu: 59
Şampiyon olma ihtimali: %0.7
Mevcut sıralama: 2
4- Başakşehir
Mevcut puan: 25 --> Lig sonu: 59
Şampiyon olma ihtimali: %0.7
Mevcut sıralama: 5
3- Galatasaray
Mevcut puan: 23 --> Lig sonu: 66
Şampiyon olma ihtimali: %2.1
Mevcut sıralama: 7
2- Fenerbahçe
Mevcut puan: 27 --> Lig sonu: 69
Şampiyon olma ihtimali: %4.8
Mevcut sıralama: 3
1- Trabzonspor (şampiyon)
Mevcut puan: 39 --> Lig sonu: 86
Şampiyon olma ihtimali: %90
Mevcut sıralama: 1
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi