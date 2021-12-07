Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lider durumda bulunan, Trabzonspor ligdeki son 8 maçını kazandı ve yoluna yenilgisiz devam ediyor. Bu sezon istenilen sonuçları alamayan Beşiktaş ve Galatasaray ise 15. haftayı beraberlikle kapattı. Fenerbahçe ise evinde Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek nefes aldı. Avrupa Liglerindeki takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi. İşte ayrınıtlar... | Son dakika spor haberleri

Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi. İşte Euro Club Index'in tahminine göre Süper Lig'de sezon sonu sıralaması

20 - Çaykur Rizespor (küme düşer)

Mevcut puan: 10 --> Lig sonu: 33

Mevcut sıralama: 20

19- Kasımpaşa (küme düşer)

Mevcut puan: 11 --> Lig sonu: 34

Mevcut sıralama: 19

18- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (küme düşer)

Mevcut puan: 14 --> Lig sonu: 37

Mevcut sıralama: 18

17- Göztepe (küme düşer)

Mevcut puan: 14 --> Lig sonu: 39

Mevcut sıralama: 17

16- Altay

Mevcut puan: 18 --> Lig sonu: 44

Mevcut sıralama: 14

15- Antalyaspor

Mevcut puan: 18 --> Lig sonu: 44

Mevcut sıralama: 15

14- Kayserispor

Mevcut puan: 19 --> Lig sonu: 45

Mevcut sıralama: 13

13- Giresunspor

Mevcut puan: 19 --> Lig sonu: 46

Mevcut sıralama: 12

12- Gaziantep FK

Mevcut puan: 18 --> Lig sonu: 47

Mevcut sıralama: 16

11- Adana Demirspor

Mevcut puan: 20 --> Lig sonu: 47

Mevcut sıralama: 10

10- Fatih Karagümrük

Mevcut puan: 22 --> Lig sonu: 53

Mevcut sıralama: 8

9- Sivasspor

Mevcut puan: 19 --> Lig sonu: 54

Mevcut sıralama: 11

8- Hatayspor

Mevcut puan: 26 --> Lig sonu: 57

Mevcut sıralama: 4

7- Alanyaspor

Mevcut puan: 24 --> Lig sonu: 58

Mevcut sıralama: 6

6- Beşiktaş

Mevcut puan: 21 --> Lig sonu: 58

Şampiyon olma ihtimali: %0.3

Mevcut sıralama: 9

5- Konyaspor

Mevcut puan: 27 --> Lig sonu: 59

Şampiyon olma ihtimali: %0.7

Mevcut sıralama: 2

4- Başakşehir

Mevcut puan: 25 --> Lig sonu: 59

Şampiyon olma ihtimali: %0.7

Mevcut sıralama: 5

3- Galatasaray

Mevcut puan: 23 --> Lig sonu: 66

Şampiyon olma ihtimali: %2.1

Mevcut sıralama: 7