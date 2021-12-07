07 Aralık 2021, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lider durumda bulunan, Trabzonspor ligdeki son 8 maçını kazandı ve yoluna yenilgisiz devam ediyor. Bu sezon istenilen sonuçları alamayan Beşiktaş ve Galatasaray ise 15. haftayı beraberlikle kapattı. Fenerbahçe ise evinde Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek nefes aldı. Avrupa Liglerindeki takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi. İşte ayrınıtlar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 Giriş Tarihi: 07.12.2021

Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi. İşte Euro Club Index'in tahminine göre Süper Lig'de sezon sonu sıralaması

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

20 - Çaykur Rizespor (küme düşer)
Mevcut puan: 10 --> Lig sonu: 33
Mevcut sıralama: 20

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

19- Kasımpaşa (küme düşer)
Mevcut puan: 11 --> Lig sonu: 34
Mevcut sıralama: 19

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

18- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (küme düşer)
Mevcut puan: 14 --> Lig sonu: 37
Mevcut sıralama: 18

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

17- Göztepe (küme düşer)
Mevcut puan: 14 --> Lig sonu: 39
Mevcut sıralama: 17

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

16- Altay
Mevcut puan: 18 --> Lig sonu: 44
Mevcut sıralama: 14

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

15- Antalyaspor
Mevcut puan: 18 --> Lig sonu: 44
Mevcut sıralama: 15

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

14- Kayserispor
Mevcut puan: 19 --> Lig sonu: 45
Mevcut sıralama: 13

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

13- Giresunspor
Mevcut puan: 19 --> Lig sonu: 46
Mevcut sıralama: 12

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

12- Gaziantep FK
Mevcut puan: 18 --> Lig sonu: 47
Mevcut sıralama: 16

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

11- Adana Demirspor
Mevcut puan: 20 --> Lig sonu: 47
Mevcut sıralama: 10

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

10- Fatih Karagümrük
Mevcut puan: 22 --> Lig sonu: 53
Mevcut sıralama: 8

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

9- Sivasspor
Mevcut puan: 19 --> Lig sonu: 54
Mevcut sıralama: 11

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

8- Hatayspor
Mevcut puan: 26 --> Lig sonu: 57
Mevcut sıralama: 4

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

7- Alanyaspor
Mevcut puan: 24 --> Lig sonu: 58
Mevcut sıralama: 6

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

6- Beşiktaş
Mevcut puan: 21 --> Lig sonu: 58
Şampiyon olma ihtimali: %0.3
Mevcut sıralama: 9

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

5- Konyaspor
Mevcut puan: 27 --> Lig sonu: 59
Şampiyon olma ihtimali: %0.7
Mevcut sıralama: 2

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

4- Başakşehir
Mevcut puan: 25 --> Lig sonu: 59
Şampiyon olma ihtimali: %0.7
Mevcut sıralama: 5

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

3- Galatasaray
Mevcut puan: 23 --> Lig sonu: 66
Şampiyon olma ihtimali: %2.1
Mevcut sıralama: 7

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

2- Fenerbahçe
Mevcut puan: 27 --> Lig sonu: 69
Şampiyon olma ihtimali: %4.8
Mevcut sıralama: 3

Süper Lig’de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladılar!

1- Trabzonspor (şampiyon)
Mevcut puan: 39 --> Lig sonu: 86
Şampiyon olma ihtimali: %90
Mevcut sıralama: 1

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte o sıralama... Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte o sıralama...
Göztepe 10 kişiyle kazandı! Sahnede Jahovic var Göztepe 10 kişiyle kazandı! Sahnede Jahovic var
Konya’da kazanan çıkmadı! Konya'da kazanan çıkmadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör