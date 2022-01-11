SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - TFF transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Türkiye Futbol Federasyonu kış transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit 667 milyon TL ile Fenerbahçe'ye verilirken, Galatasaray 662 milyon, Beşiktaş 552 milyon ve Trabzonspor da 387 milyon TL ile sıralandı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2022- 16:36 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022- 17:20
TFF, 2021-2022 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit 667 milyon TL ile Fenerbahçe'ye verilirken, Galatasaray 662 milyon, Beşiktaş 552 milyon ve Trabzonspor da 387 milyon TL ile sıralandı.
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