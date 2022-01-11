Türkiye Futbol Federasyonu kış transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit 667 milyon TL ile Fenerbahçe'ye verilirken, Galatasaray 662 milyon, Beşiktaş 552 milyon ve Trabzonspor da 387 milyon TL ile sıralandı. İşte detaylar...

TFF, 2021-2022 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit 667 milyon TL ile Fenerbahçe'ye verilirken, Galatasaray 662 milyon, Beşiktaş 552 milyon ve Trabzonspor da 387 milyon TL ile sıralandı.

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