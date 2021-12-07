07 Aralık 2021, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'de 15. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Lider durumda bulunan Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etmiş, Fenerbahçe ise sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 ile geçmişti. Şampiyonluğun diğer favorileri Beşiktaş ve Galatasaray ise haftayı beraberlikle kapatmıştı. İşte oynanan bu karşılaşmalar sonraso güncellenen şampiyonluk oranları... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 07.12.2021

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI:
Galatasaray: 12.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Beşiktaş: 12.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Fenerbahçe: 4.75

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trabzonspor: 1.25

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